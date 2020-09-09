Погода в Югре на 9 сентября: прохладно, местами дожди

Погода в Югре на 9 сентября Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами в утренние часы туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12, при прояснениях +1...+6, днём +18...+23, по крайнему востоку +12...+17

Ханты-Мансийск: с утра ожидается переменная облачность, после обеда - ясно. Днём + 18, ночью +9. Ветер 4-9 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днём +14, ночью +4. Ветер 3-6 м/с.

Нижневартовск: с утра будет ясно, после обеда - переменна облачность. Днём +14, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днём +15, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Когалым: утром ожидается переменная облачность, после обеда начнётся дождь. Днём +12, ночью +4. Ветер 3-7 м/с.