Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 сентября 2020 года увеличилось на 72 человекa Фото: pixabay.com

Коронавирус в Югре на 8 сентября. Фото: Оперштаб Югры

Количество заболевших увеличилось на 72 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе – 20 193. По месту инфицирования: контактные установлены – 67, контакт уточняется – 5. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 13, с симптомами ОРВИ – 54, в бессимптомной форме заболевания – 5. В Югре продолжается пандемия коронавируса. К счастью, умерших нет. Общее число погибших составило 175 человека.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 22; Ханты-Мансийск - 18.

Далее идут: Нижневартовск -12, Урай – 9, Сургутский район, Советский район- 3.

Замыкают список: Когалым, Мегион, Нефтеюганский район – 1.

Из хороших новостей: за сутки 116 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 261.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 099 человек с COVID-19, с начала периода - 1 035 789. Выздоровевших - 6 772, за весь период - 850 049. Умерших - 122, с начала пандемии - 17 993.