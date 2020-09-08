В Когалыме появится образовательный центр по подготовке кадров в нефтегазовой сфере

Такое решение приняли 8 сентября на заседании Фото: pixabay.com

Два соглашения о сотрудничестве одобрили члены правительства Югры в ходе заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Первое – с национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

– Документ подразумевает реализацию совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, совершенствование инфраструктуры институтов развития, разработку и актуализацию программ и проектов по ключевым направлениям социально-экономического развития автономного округа, – подчеркнула Наталья Комарова.

Основными направлениями будут: реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, организация и проведение совместных публичных мероприятий, формирование предложений по совершенствованию инфраструктуры институтов развития и другие.

Документ планируют подписать на полях Российской креативной недели, которая пройдет 11-13 сентября в Москве.

Второе соглашение – четырехстороннее – между министерством науки и высшего образования России, правительством Югры, правительством Пермского края и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». Документ подразумевает сотрудничество по вопросам создания в Когалыме образовательного центра.

– Этот документ регламентирует обязательства сторон по созданию за счет совместных усилий образовательного центра на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета. Завтра, 9 сентября, в Когалыме это соглашение будет подписано, – пояснила Наталья Комарова.