В Нягани женщина нашла банковскую карту и отправилась за покупками Фото: pixabay.com

В полицию обратился гражданин 1992 года рождения с заявлением о том, что у него украли банковскую карту, и с неё происходит списание денег.

Сотрудники полиции установили, что банковскую карту заявитель потерял на остановке. Ее нашла местная жительница 1970 года рождения.

Злоумышленница решила проверить, есть ли на карте деньги, отправилась в продуктовый магазин. Денежные средства там имелись. Тогда женщина решила ещё и заглянуть в отдел косметики.

Таким образом, подозреваемая отоварилась на 3 000 рублей.

Подозреваемую задержали. В отношении ее возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке, это лишние свободы сроком до трех лет. Банковскую карту и покупки у женщины изъяли.

Помимо этого, злоумышленники умудряются втираться в доверие к жителям и дистанционно списывают деньги. Так, за минувшие сутки аферисты обогатились почти на 800 000 рублей. Потерпевшие выдавали реквизиты своих банковских карт.