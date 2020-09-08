В Сургуте сиделка украла 5 000 евро у пенсионера Фото: pixabay.com

В полицию обратился мужчина 1945 года рождения. Он сообщил, что у него из квартиры украли деньги.

Из шкафа исчезло более 5 000 евро.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась женщина 1974 года рождения, которая работала сиделкой у заявителя. На протяжении четырех лет женщина ухаживала за пенсионерам, по договоренности с его дочерью. К женщине на протяжении этого времени никаких нареканий не было. Украла евро подозреваемая в этом году в мае месяце. Прихватив евровалюту, она продолжала работать у мужчины.

Украденные деньги 46-летняя женщина спрятала в квартире у другого подопечного мужчины-инвалида, за которым она также ухаживала. В настоящее время похищенные деньги изъяли и вернули законному владельцу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленница может сесть в тюрьму сроком на пять лет. В настоящее время в отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.