В Югре мошенники присвоили себе около 800 000 рублей

За минувший день зафиксировано 13 случаев с банковских карт Фото: pixabay.com

В Сургуте в полицию с заявлением о хищении обратился 27-летний молодой человек. Он решил отдохнуть с друзьями и заказал кальян через интернет. Потерпевший списался с продавцами, которые попросили внести предоплату. Молодой человек ввел реквизиты. После чего с его счета списали свыше 70 000 рублей.

А жительница Сургутского района на сайте Авито хотела купить санки для предстоящей зимы. Женщина созвонилась с продавцом. В ходе беседы назвала реквизиты банковской карты, с которой списались почти 200 000 рублей.

На очередную уловку мошенников на Авито попалась и 39-летняя жительница Радужного. Женщина приобретала шезлонг и под предлогом предоплаты за покупку, ввела данные и лишилась около 100 тысяч личных сбережений.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. Подозреваемых ищут.

Полиция Югры призывает быть внимательными, когда совершаете покупку через интернет. По всем подозрительным фактам необходимо сообщайть в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.