Городская поликлиника Нягани пополнилась специалистами Фото: pixabay.com

Медучреждение пригласило следующих специалистов: трое участковых врачей-терапевтов, врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог.

Помимо этого, ведутся переговоры по трудоустройству с врачом хирургом и тремя участковыми терапевтами. По словам Татьяны Колосовой, врио главрача Няганской городской поликлиники, в учреждении постоянно ведется не только работа по привлечению врачей-специалистов с других территорий, но и практикуется переподготовка кадров. Ежегодно дополнительную специализацию получают порядка 8 докторов. Так, в ближайшее время, прием пациентов начнет осуществлять врач-нефролог, ранее занимавший должность участкового врача-терапевта.

В поликлинике работает кабинет доврачебного приема. Фельдшер, после проведенного осмотра, при наличии показаний, в экстренном порядке, направляет пациента на консультацию к специалисту.

– Согласно программе государственных гарантий оказания медицинской помощи, время записи пациента на прием посредствам самозаписи через интернет, терминал, либо колл-центр составляет 24 часа. В том случае, если самостоятельно осуществить запись не удалось, то пациент всегда может лично обратиться к администраторам поликлиники, которые обязательно помогут решить проблему с соблюдением предусмотренного времени. Ежедневно каждый врач нашего учреждения дополнительно выделяет несколько талонов для приема пациентов на следующий день, – объясняет Татьяна Сергеевна.