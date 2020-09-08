Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 сентября 2020 года увеличилось на 72 человека
Фото: pixabay.com
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 22; Ханты-Мансийск - 18.
Далее идут: Нижневартовск -12, Урай – 9, Сургутский район, Советский район- 3.
Замыкают список: Когалым, Мегион, Нефтеюганский район – 1.
Из хороших новостей: за сутки 116 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 261.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 099 человек с COVID-19, с начала периода - 1 035 789. Выздоровевших - 6 772, за весь период - 850 049. Умерших - 122, с начала пандемии - 17 993.