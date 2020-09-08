В детской поликлиники Нижневартовска начали ставить прививки против гриппа Фото: pixabay.com

Главврач медучреждения Татьяна Загинайко поддержала личным примером прививочную компанию против гриппа.

Стоит отметить, что грипп является одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем. Ежегодно, в период сезонных эпидемий, гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, который поможет свести риск заболевания к минимуму.

– Из категории населения, которое должно быть привито – это дети дошкольного и школьного возрастов. Мы будем в оперативном порядке просить законных представителей подписывать добровольно-информированное согласие на вакцинацию. Благодаря созданию специализированной вакцинальной бригады, процедура постановки вакцины будет осуществляться внутри общеобразовательных учреждений, – отметила Татьяна Геннадьевна.

К группе риска относятся: дети с шестимесячного возраста, студенты и учащиеся 1 - 11 классов, люди старше 60 лет, беременные женщины, призывники, люди с хроническими заболеваниями.