В Югре лжепродавец украл 30 000 рублей у покупательницы Фото: pixabay.com

Так, в Сургуте молодой человек 1993 года рождения, у которого уже есть судимость, украл «icos duos-3» стоимостью более 6 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В Нягани злоумышленник 1982 года рождения украл из квартиры сотовый телефон стоимостью 3 000 рублей. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержали водителя, который был пьяным за рулем. До этого гражданина 1987 года рождения уже лишали водительских прав. Ранее он был судим.

В Нефтеюганске мошенники продолжают обманывать граждан через интернет. Так, подозреваемый под предлогом продажи фотоаппарата украл у потерпевшей 30 000 рублей. Фигуранта задержали. Он находится под домашним арестам.

В Пыть-Яхе сотрудники полиции задержали подозреваемого 1977 года рождения, который украл велосипед с балкона, стоимостью 8 000 рублей.