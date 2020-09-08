В Югре прокуратура привлекла к ответственности предприятие топливно-энергетического комплекса

Суд обязал выплатить штраф в размере 500 000 рублей Фото: pixabay.com

В ходе плановой проверки прокуратура на территории округа выявила нарушения в деятельности ООО «Соровскнефть».

Было установлено, что юридическое лицо в пределах Соровского месторождения с нарушением федерального закона ввело в эксплуатацию опасный производственный объект – нефтесборный трубопровод, по которому транспортируется горючее вещество.

Организация приступила к его использованию в отсутствие соответствующего разрешения, без регистрации в реестре опасных производственных объектов. А также не застраховала гражданскую ответственность его владельца.

Таким образом, бесконтрольная эксплуатация объекта создала угрозу промышленной, экологической, пожарной безопасности. Обществом разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Двух лиц данной компании привлекли к дисциплинарной ответственности.

Арбитражный суд Тюменской области назначил правонарушителям штраф в размере 500 000 рублей.