Первая модельная библиотека появилась в Нижневартовске Фото: pixabay.com

Открытие модельной библиотеки, организованной на площадке городской библиотеки №8, стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». В целях реализации мероприятий проекта в 2020 году из федерального бюджета выделено 5 миллионов рублей.

Модельная библиотека – это библиотека, имеющая оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов, который является необходимым минимумом для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания населения.

На первом этаже находится стойка регистрации читателей и бук-кафе. На втором этаже – книжный холл с зоной коворкинга, детский зал, молодежный зал – книжная студия, технопарк. Там же находится техническая литература, проводятся занятия по робототехнике.

Помимо этого, есть зал для чтения и арт-зал, где планируются проводить различные мероприятия: виртуальные экскурсии, кинопросмотры, камерные концерты классической и современной музыки.

Таким образом, удалось создать многофункциональный информационно-просветительский и культурный центр развития, оснащенный скоростным интернетом.