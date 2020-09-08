Житель Югорска выращивал у себя дома запрещенные растения Фото: pixabay.com

Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном культивировании растений, которые содержат наркотические средства, а также в незаконном хранении наркотиков.

Было установлено, что в апреле 2020 года мужчина купил семена конопли. И начал выращивать их у себя дома в специальном оборудованном контейнере.

Таким образом, злоумышленник в целях личного употребления вырастил около 22 запрещенных растений.

Спустя пару месяцев, в июле, полицейские пресекли деятельность местного жителя. В ходе обыска дома у фигуранта обнаружили и изъяли 50 граммов «марихуаны» и 10 кустов конопли массой 83 грамма.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За каждое из совершенных преступлений, уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Недавно жителя Урая в лесу задержали полицейские. При личном осмотре у молодого человека тоже обнаружили наркотики. Фигурант также использовал для личного потребления. Возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.