Житель Югорска выращивал у себя дома запрещенные растения
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Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном культивировании растений, которые содержат наркотические средства, а также в незаконном хранении наркотиков.
Было установлено, что в апреле 2020 года мужчина купил семена конопли. И начал выращивать их у себя дома в специальном оборудованном контейнере.
Таким образом, злоумышленник в целях личного употребления вырастил около 22 запрещенных растений.
Спустя пару месяцев, в июле, полицейские пресекли деятельность местного жителя. В ходе обыска дома у фигуранта обнаружили и изъяли 50 граммов «марихуаны» и 10 кустов конопли массой 83 грамма.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За каждое из совершенных преступлений, уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Недавно жителя Урая в лесу задержали полицейские. При личном осмотре у молодого человека тоже обнаружили наркотики. Фигурант также использовал для личного потребления. Возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.