В Югре досрочное голосование проходит в штатном режиме Фото: pixabay.com

Со 2 сентября в регионе началось досрочное голосование. Так, в отдаленных местностях на территории Белоярского и Сургутского районов свой голосотдали 25 августа и 5 сентября. Об этом заявила на совещании 7 сентября глава региона Наталья Комарова.

В предстоящих выборах использованы две дополнительные формы голосования: в помещениях УИК и на дому в течение трех дней – 11-13 сентября. В Белоярском районе, Когалыме и Нефтеюганске приняли решение, что в эти дни школьники на дистанционном обучении. Корпус общественных наблюдателей состоит из 384 югорчан.

В настоящий момент на территории округа зарегистрированы 298 кандидатов. В дни досрочного голосования в труднодоступных муниципалитетах Югры уже проголосовали 420 югорчан. В Белоярском районе досрочное голосование завершено, в Сургутском районе завершится 11 сентября. Выборы в Югре проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: у избирателей есть все средства защиты, работает входной фильтр, соблюдена социальная дистанция.