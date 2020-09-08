В Сургуте два класса перешли на дистанционное обучение Фото: pixabay.com

В школе №9 одна из учительниц начальных классов заболела коронавирусом. 1 сентября педагог встретила учащихся, а на следующий день ушла на больничный. Об этом сообщает СургутИнформТВ.

По рекомендациям Роспотребнадзора весь второй класс отправили на дистанционное обучение. Помимо этого, на карантин ушел ещё один класс. Так как дочь заболевшей учительницы учится в этой же школе.

Напомним, что за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 76 человек. Лидерами по заболеваемости являются Сургут – 28, Ханты-Мансийск – 11.

В Югре открылись и учреждения дополнительного образования, а также кинотеатры, сфера общепита и объекты социального обслуживания.

Помимо этого, работу в обычном режиме возобновили МФЦ. Но в зале ограниченное количество людей. Все посетители обязаны соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции 1,5 метра.