Погода в Югре на 8 сентября: местами дожди и осенняя прохлада Фото: pixabay.com

Синоптики 8 сентября обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-восточный с переходом на южный умеренный. Температура ночью 0,+5 , по западным районам +7,+12 , днем +10,+15 , по западным районам +16,+21.

Ханты-Мансийск: облачно и без осадков. Днём +13, ночью +9. Ветер 2 м/с.

Сургут: облачно. Днём +13, ночью +4. Ветер 2-5 м/с.

Нижневартовск: небольшой дождь. Днём + 14, ночью +6. Ветер 3-8 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно. Днём +13, ночью +3. Ветер 2-4 м/с.

Когалым: солнечно. Днём +13, ночью +8. Ветер 2-5 м/с.