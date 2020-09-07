Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 сентября 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 76 человек в 13 муниципальных образованиях и составило 20121 случай.

По месту инфицирования: установленные контакты - 72, уточняется - 4.

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Один пациент скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 175 человека.

По месту инфицирования: контактные установлены – 72, контакт уточняется – 6. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 8, с симптомами ОРВИ – 61, в бессимптомной форме заболевания – 7.

Коронавирус в Югре на 7 сентября. Фото: Оперштаб Югры

Далее идут: Нефтеюганск - 9, Урай -7, Сургутский район, Нягань - 4, Нефтеюганский район - 3.

Замыкают список: Когалым, Октябрьский район, Лангепас, Советский район - 2, Югорск, Покачи - 1.

Из хороших новостей: за сутки 124 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 145.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 185 человек с COVID-19, с начала периода - 1 030 690. Выздоровевших - 2 328, за весь период - 843 277. Умерших - 51, с начала пандемии - 17 871.