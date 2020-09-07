Администрация Сургута выделила 25 миллионов рублей на реализацию общественных инициатив Фото: pixabay.com

На один проект Администрация города выделяет до трёх миллионов

До 30 сентября принимаются заявки и проекты на конкурс «Бюджет Сургута онлайн». У жителей города есть возможность получить до трех миллионов рублей на реализацию социальных проектов в 2021 году. Для участия в конкурсном отборе сургутянам необходимо обеспечить минимальное со-финансирование реализации выдвинутой инициативы.

– Специалисты департамента финансов оказывают техническую и консультационную помощь, при необходимости направляют потенциальных участников конкурсах в профильные структуры администрации. Финальное же решение остается за горожанами. Победителями признаются проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам интернет-голосования, – отметила директор финансов администрации Сургута Елена Дергунова.

Так, пять миллионов рублей в этом году получило общественное движение «Дай лапу» по итогам конкурса «Бюджет Сургута онлайн». Сегодня на средства субсидии уже установлены металлические конструкции для вольеров, закуплены 50 деревянных будок. Под опекой волонтеров находится 120 собак, 40 из которых проживает на территории центра «Переправа», остальные на передержке у волонтеров. В октябре после установки новых вольеров всех животных смогут разместить в центре.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе «Бюджет Сургута онлайн» представлена по ссылке: http://budget.admsurgut.ru/budget/320216097.