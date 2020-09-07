В Урае местному жителю за покупку в интернете грозит тюрьма до 10 лет Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы в лесу задержали 23-летнего жителя города. В ходе личного досмотра полицейские изъяли фольгированный сверток, который был замотан скотчем. В результате исследования установили, что изъятое – это наркотики.

Задержанный пояснил, что данное наркотическое средство он приобрел в интернете для личного употребления. Так, в 2018 2019 годах молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья человека.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.

Подобный случай недавно произошёл и в Кондинском районе. За употребление наркотиков мужчина понес наказание. Суд ему назначил штрафа в размере 4000 рублей, кроме того обязал пройти медицинскую диагностику.