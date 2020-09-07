Жители Югры попадаются на уловки мошенников в соцсетях Фото: pixabay.com

Так, в полицию Октябрьского района обратилась 54-летняя с заявлением о пропаже денег. Неизвестный использовал взломанную страницу ее знакомой в социальной сети «ВКонтакте». Он под предлогом займа, украл у заявительницы 2 500 рублей. Женщина данную сумму перевела на неустановленный счет.

Помимо таких уловок, аферисты в соцсетях представляются не только знакомыми, но и сотрудниками банка. Так, лжесотрудник «Сбербанка» оставил сообщение жительнице Советского района. Злоумышленники ввели в заблуждение югорчанку и предложили ей принять участие в мнимом анкетировании, убедили сообщить реквизиты банковской карты и код. Таким образом, лжесотрудник списал со счета 18 500 рублей.

Заполучив необходимую информацию, они завладели личными сбережениями гражданки в размере 18 500 тысяч рублей.

Более бдительной оказалась 59-летняя жительница Кондинского района. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и под предлогом перечисления перерасчета по пенсии, пытались завладеть данными банковской карты. Но югорчанка не поддалась на обещанные деньги и не сообщила реквизиты.

Полицейские возбудили уголовные дела.