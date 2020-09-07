В Нягани женщина решила через интернет продать свой урожай, но осталась без денег

В регионе за минувшие выходные совершено 34 факта мошенничества с банковских карт. Жители округа лишились около трех миллионов рублей. Чаще всего мошенники выдают себя за сотрудников банка и обманывают под предлогом защиты банковского счета от аферистов, покупки или продажи товаров, оформления кредитов и микрозаймов.

Так, в Нягани местная жительница решила продать собранный урожай в интернете. На сайте «Авито.ру» подала объявление о продаже корня хрена и вскоре нашелся покупатель. Для осуществления сделки злоумышленники попросили сообщить югорчанку реквизиты банковской карты. Женщина, не раздумывая, указала всю информацию и лишилась 28 тысяч рублей. На «Авито.ру» подала объявление о продаже корня хрена и вскоре нашелся покупатель. Для осуществления сделки злоумышленники попросили сообщить югорчанку реквизиты банковской карты. Женщина, не раздумывая, указала всю информацию и лишилась 28 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.