В Югре продолжаются кражи велосипедов

В Урае молодой человек 1995 года рождения украл из подъезда дома велосипед, стоимость которого 17 000 рублей. Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом.

Похожий случай произошел и в Нижневартовске. С 15 этаже дома по улице Интернациональной велосипед стоимостью 15800 рублей решил присвоить себе подозреваемый 1972 года рождения.

А 50-летний житель Югорска решил воспользоваться велосипедом марки «Стелс Навигатор 250», который находился около дома по улице Садовая.

С заявлением о пропаже велосипеда стоимостью 6 000 рублей обратилась женщина 1985 года рождения в полицию окружной столицы. Двухколесный транспорт украли возле дома по улице Островского. Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ей оказалась жительница города 1999 года рождения.

Полицейские в Когалыме задержали подозреваемого, который угнал велосипед стоимостью 18 000 рублей.

В Пыть-Яхе велосипед стоимостью 8000 рублей был похищен из жилого балка.

Стоит отметить, что кражи были совершены путем свободного доступа, транспортные средства не были пристегнуты противоугонными средствами.