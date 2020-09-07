На трассе «Нягань-Унъюган» произошло смертельно ДТП

фото: УМВД по ХМАО-Югре

За минувшие дни на территории округа зарегистрировано 13 ДТП, в которых один человек погиб, 16 – получили травмы, в том числе один несовершенолетний.

Так, 5 сентября около 12 часов ночи на 15 км автодороги «Нягань-Унъюган» 38-летний водитель «Хонда», по предварительным данным не справился с управлением и улетел в кювет. В результате аварии 36-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель и ещё один 37-летний пассажир получил различные травмы.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержали 60 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 24 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 61 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 74 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция округа призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.