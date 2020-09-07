В Югре начальник УФСИН пошел на повышение

фото: Пресс-служба УФСИН по ХМАО – Югре

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил начальником ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Безруких. Указ был подписан 2 сентября 2020 года.

До этого полковник внутренней службы Дмитрий Николаевич Безруких с октября 2015 года занимал должность начальника УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В настоящий момент врио начальника УФСИН России по ХМАО-Югре возложено на первого заместителя начальника управления полковника внутренней службы Александра Александровича Лягошина.

Напомним, что сотрудница УФСИН Ульяна Селютина, капитан внутренней службы старший психолог отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН России по ХМАО – Югре, победила в конкурсе «Лучший психолог УИС». За первое место боролись шесть сильнейших психологов УРФО.

Сейчас Ульяна Селютина готовится к финалу Всероссийского конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы РФ», который состоится в Москве. Она будет представлять психологическую службу пенитенциарного ведомства Уральского федерального округа.