Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 8, с симптомами ОРВИ - 61, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 28; Ханты-Мансийск - 11.

Далее идут: Нефтеюганск - 9, Урай -7, Сургутский район, Нягань - 4, Нефтеюганский район - 3.

Замыкают список: Когалым, Октябрьский район, Лангепас, Советский район - 2, Югорск, Покачи - 1.

Из хороших новостей: за сутки 124 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 145.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 185 человек с COVID-19, с начала периода - 1 030 690. Выздоровевших - 2 328, за весь период - 843 277. Умерших - 51, с начала пандемии - 17 871.