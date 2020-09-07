Отделения МФЦ в Югре возобновили свою работу

Многофункциональные центра в регионе с 7 сентября приступили к работе в обычном режиме. Напомним, что губернатор Югры Наталья Комарова объявила о переходе к третьему этапу снятия ограничений в округе, связанных с распространением COVID-19.

В настоящее время МФЦ принимают граждан по предварительной записи. С сегодняшнего дня можно записаться к специалисту через терминал самообслуживания. При этом внутри здания продолжают действовать требования, которые установил Роспотребнадзор.

Так, необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга и масочный режим. Помимо этого, в зале ограниченное число заявителей.

Югорчане также могут записаться на едином портале. Стоит отметить, гражданам, которые воспользовались сервисом предварительной записи, необходимо прийти в многофункциональный центр за 10 минут до назначенного времени для активации талона. Иначе талон будет автоматически отменен и станет доступным для записи.

Напомним, что помимо этого в регионе также открылись учреждения дополнительного образования и сфера красоты и здоровья.