Набережная «Сэй Пан» открылась в Белоярском

фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Мероприятие прошло 6 сентября. В этот день Белоярский праздновал и день города, и день района. В торжественной части приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Тюменской области Александр Моор, Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Приглашенные гости поздравили всех с днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Проект набережной «Сэй Пан» в 2019 году победил на всероссийским конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Министр строительства и ЖКХ РФ подчеркнул, что в 2020 году Югра представила для участия в конкурсе 4 проекта. И каждый из них одержал победу, и получит федеральные средства на реализацию.

– Это народный проект. Он отвечает на запросы людей. Мы не разочаровались, влюбились в воплощение нашей идеи. Поздравляю вас с днем района, днем города, днем работников нефтяной и газовой промышленности – все мы родом из нефти и газа, – сказала Наталья Комарова. – Белоярский район – эксклюзивный.

Сами работы по строительству набережной начались в 2014 году.