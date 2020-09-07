В Югре продолжают угонять автомобили и обворовывать квартиры

В Лангепасе уже ранее судимая жительница 1999 года рождения взломала дверь и проникла в квартиру. Зайдя на кухню, злоумышленница прихватила бытовую технику. Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Нижневартовске молодого человека 1993 года рождения задержали сотрудники ГИБДД. Он управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, а транспорт поместили на штрафстоянку.

В Сургуте полицейские задержали гражданина 1983 года рождения, который угнал «КамАЗ» с базы по улице Производственной. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ещё одного угонщика задержали в Нижневартовском районе. Мужчина 1966 года рождения угнал автомобиль «ВАЗ 2110» с территории СОНТ «Черногорка». Стоимость машины оценивается в 25 000 рублей. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.