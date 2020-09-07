В Югре прокуратура пресекла деятельность фиктивной регистрации в интернете

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура увидела в интернете на сайте «Авито» 17 частных объявлений о предоставлении услуг по временной регистрации (прописке) граждан за денежное вознаграждение.

На территории России за фиктивную регистрацию иностранцев предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Прокурор обратился в суд с административным заявлением, чтобы признать данную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Однако Ханты-Мансийский районный суд в удовлетворении требований прокурора отказал. Объяснил это тем, что из объявлений невозможно однозначно установить состав уголовного преступления.

Межрайонный прокурор не согласился с такими выводами. Он обжаловал решение в суд автономного округа.

– По результатам апелляционного пересмотра дел с участием прокуратуры округа решения суда первой инстанции отменены, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре.

Таким образом, информацию о фиктивной регистрации в интернете заблокировали.