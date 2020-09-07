В Белоярском политехническом колледже тушили пожар

фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Условное возгорание произошло в актовом зале на втором этаже здания. Дым распространился моментально на площади 94 квадратных метров. В учреждении сработала пожарная сигнализация.

После чего, на место вызова прибыли огнеборцы, полицейские, медики и службы жизнеобеспечения.

Спасатели оперативно организовали эвакуацию сотрудников и учеников образовательного учреждения и приступили к тушению учебного пожара. После чего нашли и вынесли из здания трёх «пострадавших» и передали «скорой». Одного из работника эвакуировали из окна второго этажа с помощью лестницы.

– Пожарно-тактические учения всегда являются отличной возможностью на практике проверить слаженность и правильность действий пожарных и других служб жизнеобеспечения города, работников образовательных учреждений, а также изучить объект, выявить ошибки и учесть в будущем, – отметил руководитель учений, заместитель начальника 9 ПСЧ Абсалдин Кумаков.

Всего в учениях были задействованы восемь единиц техники и 41 человек личного состава.