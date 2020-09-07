Коммунальщики Когалыма рассказали, когда в квартирах появится отопление

Согласно регламенту тепло подается в квартирах при условии, что на улице температура воздуха в течение пяти дней не поднимается выше +8.

Но как отметил начальник УЖКХ г. Когалыма Артем Бутаев, что, если жильцы каких-то домов не комфортно себя ощущают, то могут обратиться в свою управляющую компанию. Они должны написать заявление о подаче тепла. И уже на основании этого обслуживающая организация направить в ООО «КонцессКом», чтобы в квартирах дали отопление.

Так, с 1 сентября отопление в городе дали школам, детским садам, больницам и другим социальным объектам.

Летом в Когалыме провели необходимые ремонтные работы на котельных, центральных тепловых пунктах, обновили оборудование и инженерные сети. Оценили готовность жилых домов к зиме депутаты городской Думы и общественники.

Коммунальщики просят жильцов дома обратить внимание на батареи. Если они не греют или же с них капает вода. Номера телефонов, куда необходимо звонить, размещены на информационных стендах в подъездах жилых домов.