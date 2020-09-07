В Сургуте учреждения допобразования приступили к работе

фото: администрация города Сургута

В городе учреждения дополнительного образования готовы уже проводить занятия, а большинство уже приступили к работе. Главное для всех условие – строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. А также следующие требования: справки об эпидокружении, термометрия, обработка помещений, наличие дезинфицирующих средств, соблюдение масочного режима, пропускной утренний фильтр, режим проветривания, графики, расписание, которое позволяет разводить потоки детей и соблюдать дистанцию на занятиях.

Перерыв между занятиями будет составлять 20 минут.

– Практика показала, если эффективно использовать помещения и грамотно составить расписание, существенной продолжительности учебного дня не будет. Тем не менее, первая неделя тестовая, проверяется график, соблюдение правил и, возможно, будет корректировка. Уведомления о возобновлении деятельности подали 23 учреждения дополнительного образования, 40 организаций, оказывающих услуги в сфере спорта и физической культуры, а также 6 школ искусств и музыкальных школ. Все они составили и утвердили защитные протоколы, чек-листы готовности. Подход к их открытию такой же серьезный, как и в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, – пояснила заместитель главы города Анна Томазова.

Для спортивных школ требуется углубленный медосмотр. Пока тренируются только члены сборных команд.