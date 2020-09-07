Погода в Югре на 7 сентября: малооблачно и ветрено

В некоторых местах температура достигнет +18
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Синоптики 7 сентября обещают ветер северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура: ночью +2...+7, днем +9..+14, по западу округа до +18.
Ханты-Мансийск: облачно и без осадков. Днём +13, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.
Сургут: малооблачно. Днём +11, ночью +7. Ветер 3 м/с.
Нижневартовск: облачно. Днём + 12, ночью +7. Ветер 4 м/с.
Нефтеюганск: облачно. Днём +12, ночью +6. Ветер 4 м/с.
Когалым: преимущественно облачно. Днём +11, ночью +6. Ветер 5-8 м/с.