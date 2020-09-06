В торговом центре Сургута второй раз на неделю эвакуировали посетителей. Фото: ТЦ "Аура" в Контакте

В Сургуте, сегодня, эвакуировали людей из торгового центра «Аура». По словам очевидцев, это уже вошло в традицию, т.к. в пятницу посетителей тоже попросили быстро покинуть здание. Спустя какое-то время работа «Ауры» возвратилась к привычному режиму работы.

Как сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре, сообщений о правонарушениях в полицию не поступало. Также нельзя верить версии о лже-минёрах, которые в прошлом году терроризировали городские магазины.

А вот пожарные рассказали, что 4 сентября в помещении дали сбой автоматические датчики, которые сработали без причины. Чтобы удостовериться в отсутствии опасности, людям пришлось на время выйти. Что случилось сегодня – остаётся загадкой.

Напомним, два года назад в ТРЦ «Аура» произошло громкое убийство на почве ревности: публикуем подробности трагедии.