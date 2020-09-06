Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 сентября 2020 года увеличилось на 78 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 78 человек в 13 муниципальных образованиях и составило 20045 случаев.

По месту инфицирования: контактные установлены – 72, контакт уточняется – 6. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 12, с симптомами ОРВИ – 60, в бессимптомной форме заболевания – 6.

Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 85 регионах России. С начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 1 миллион 25 тысяч 310 случаев. Выздоровели 8840 949 человек, умерли 17 820.