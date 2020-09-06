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Жителя Югры, принимавшего наркотики, арестовали на четверо суток

Также ему придётся выплатить штраф
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жителя Югры, принимавшего наркотики, арестовали на четверо суток

Жителя Югры, принимавшего наркотики, арестовали на четверо суток

Фото: Татьяна Коркина

Четверо суток ареста и штраф в размере 4 тысяч рублей присудили жителю Кондинского района ХМАО-Югры за употребление наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, этим летом полиция задержала мужчину, который находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что опьянение было наркотическим, и за это парня привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств без назначения врача».

Рассмотрев материалы административного дела, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей и обязал его пройти медицинскую диагностику.

Правда, тот требования суда проигнорировал, в медучреждение не явился, за что его снова привлекли к административке. На этот раз суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на четверо суток и штраф в размере 4 тысяч рублей. Мужчину снова обязали пройти диагностику из-за потребления наркотиков.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.

Криминал