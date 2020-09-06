Погода в Югре 6 сентября: на севере - холодно, на западе - тепло Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 6 сентября, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +2…+7 ºС, по северу до 0…-2 °С, днем +9…+14 ºС, по западу до +15…+20 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура ночью +4…+6 ºС, днем +11…+13 ºС.

В Сургуте небольшой дождь. Ночью +7…+9С, днём +9…+10 C. Давление 753 мм рт.ст., влажность воздуха 94%. Ветер северный 4,1 м/с с переходом на северо-восточный 3,9 м/с.

В Нефтеюганске небольшой дождь. Ночью +7…+8 C, днём +8…+9 C. Давление 753 мм рт. ст. Влажность воздуха 94%. Ветер северный с переходом на северо-восточный 5,3 м/с.