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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 сентября 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек

Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 76 человек в 16 муниципалитетах округа и составило 19967 случаев

Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 84 регионах. На сегодняшний день зарегистрировано 1 миллион 20 тысяч 310 случаев. Выздоровели 838 126 человек, умерли — 17 759.

Коронавирус в Югре на 5 сентября. Фото: Оперштаб Югры

Коронавирус в Югре на 5 сентября. Фото: Оперштаб Югры