Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 76 человек в 16 муниципалитетах округа и составило 19967 случаев

Всего за последние сутки в России выявлено 5205 новых случая коронавируса в 84 регионах. На сегодняшний день зарегистрировано 1 миллион 20 тысяч 310 случаев. Выздоровели 838 126 человек, умерли — 17 759.