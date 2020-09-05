Житель Берёзовского района незаконно наловил пеляди и попался полиции

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Берёзовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном вылове водных биологических ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и предупреждению незаконного вылова биоресурсов, полицейские и государственный инспектор отдела ГКНОВБР и СО по ХМАО-Югре выявили факт незаконного вылова.

Оказалось, что мужчина выловил 10 рыбёшек пеляди во время запрещённого для рыболовства время и с помощью запрещённых орудий вылова. А это уже преступление.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что жителя Кондинского района привлекли к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы. На озере Леушинский Туман местный житель ловил рыбу при помощи ставной сети.

Также в июне утвердили шесть обвинений по уголовным делам в отношении жителей Ханты-Мансийского района. Установлено, что браконьеры знали о запретных сроках добычи всех видов водных биоресурсов в нерестовый период и не имели разрешения на лов рыбы. Однако в акватории реки Иртыш при помощи сетей они ловили рыбу.