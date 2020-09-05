В Сургуте продавец продала ребёнку бутылку пива Фото: pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего продавца, которого подозревают в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, факт выявили сургутские полицейские выявили во время рейда по выявлению нарушений в сфере антиалкогольного законодательства. Продажу алкоголя выявили в одном из продуктовых магазинов по улице Крылова.

Женщину уже привлекали к административной ответственности за продажу алкоголя детям. Зная о наступлении уголовной ответственности за повторную продажу, девушка всё-таки продала ребёнку бутылку пива, не попросив у него паспорт.

Теперь ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Нижневартовске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы, которая тоже продала алкоголь подростку. Подобная история приключилась и в Лангепасе, где продавщица не единожды продала горячительное несовершеннолетнему.