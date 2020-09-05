Погода в Югре 5 сентября: дождь и осенняя прохлада Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 5 сентября, ожидается облачность с прояснениями. По восточным районам кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днём в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +2…+7 ºС, днем +10…+15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +4…+6 ºС, днем +12…+14 ºС.

Световой день – 13 часов 55 минут. Восход в 05.37, закат в 19.32.

Подробную информацию по погоде в Югре 5 сентября смотрите в инфографике: