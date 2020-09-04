Жительница Нижневартовска хотела заработать, но в итоге лишилась 2,5 миллионов рублей

Жительница Нижневартовска хотела заработать, но в итоге лишила 2,5 миллионов рублей Фото: pixabay.com

В городскую полицию обратилась местная жительница с заявлением, где она указала, что пострадала от мошенников.

Потерпевшая рассказала, что в интернете увидела рекламу о дополнительном заработке. Она прошла по ссылке и зарегистрировалась. Спустя время на номер заявительницы позвонил неизвестный в мессенджер «What’s App» . Аферист рассказал, что для торговли на бирже финансовыми продуктами необходимо пополнить депозитарный лицевой счет. Женщина выполнила все указания и внесла необходимые суммы денег.

Помимо этого, вартовчанка перевела деньги за страховку депозита. И по условиям сделки взяла на себя обязанность оплатить от суммы депозитного счета 13% подоходного налога и 15% от суммы комиссии брокера.

В августе потерпевшая пыталась вывести деньги с депозита. Но деньги на ее банковский счет не поступали. В итоге, общий ущерб составил 2 500 000 рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.