В Югре увеличили прожиточный минимум для пенсионеров на 5,7 % Фото: pixabay.com

В 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров региона составит 13 400 рублей. Такое решение приняло правительство Югры в ходе заседания, которое состоялось 4 сентября под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.

– Общий размер доплат к пенсии за счет окружного бюджета в 2021 году прогнозируется в размере 866 млн рублей, – сказала глава региона.

Социальные доплаты к пенсии получат 29 548 человек.

Директор департамента труда и занятости Югры Алексей Варлаков пояснил, что пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, предоставляется социальная доплата.

Условиями предоставления доплаты к пенсии являются:

- получение пенсии на территории автономного округа;

- отсутствие у пенсионера работы и (или) иной деятельности, в период, в которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию (в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).

– Региональная социальная доплата к пенсии выплачивается в размере разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой материального обеспечения пенсионера, - отметил директор департамента труда и занятости.