Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 сентября 2020 года увеличилось на 75 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 16, с симптомами ОРВИ - 52, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 19; Нижневартовск - 12.

Далее идут: Октябрьский район - 7; Урай - 6, Ханты-Мансийск - 5, Нефтеюганск, Югорск, Нягань - 4.

Замыкают список: Сургутский район, Белоярский район, Пыть-Ях - 2, Кондинский район -2; Когалым, Мегион, Покачи, Нефтеюганский район, Советский район, Ханты-Мансийский район -1.

Из хороших новостей: за сутки 129 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 18 842.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 110 человека с COVID-19, с начала периода - 1 015 105. Выздоровевших - 5 812, за весь период - 832 747. Умерших - 121, с начала пандемии - 17 649.