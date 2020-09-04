В Нижневартовске в результате столкновения автомобиле погиб человек

фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Утром 3 сентября в Нижневартовске на улице Кузоваткина столкнулись «Опель», за рулем которого находился 66-летний мужчина, и «Тойта», под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» от полученных повреждений скончался. Водитель другой иномарки получил травмы.

За минувшие сутки в регионе произошло 4 ДТП, в которых один человек погиб, пять – получили травмы.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали семь водителей, которые сели нетрезвыми за руль. А 30 лихачей привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу. Троих задержали за повторное управление транспорта в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение требований к перевозке детей полицейские привлекли 52 человека.

Напомним, что Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательными на трассе и руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями. И не стоит забывать, что правила дорожного движения – закон жизни!