В Югре продолжают угонять велосипеды и воровать с дачных участков

за минувшие сутки совершено 47 преступлений Фото: pixabay.com

Так, в Нижневартовске молодой человек 2001 года рождения украл в квартире сотовый телефон стоимостью 6 000 рублей. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовно дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

В Мегионе трое молодых людей 2002, 2004, 2004 годов рождения проникли в нежилое помещение, которое находится на одном из участков СОТ «Геолог», и украли шуруповерт и удлинитель 30-50 метров. Стоимость украденного составила более 9 500 рублей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

А в Сургуте, ранее судимый за кражи мужчина 1973 года рождения, похитил велосипед с территории дома по улице Пушкина. Сумма ущерба составила около 13 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского района задержали молодого человека 2001 года рождения, который украл две аккумуляторные батареи из машины «КамАЗ». Подозреваемы находится под подпиской о невыезде.