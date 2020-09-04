В Югре сотрудница УФСИН победила в конкурсе «Лучший психолог УИС»»

фото: пресс-служба УФСИН по России по ХМАО-Югре

На II этапе конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы» среди территориальных органов ФСИН России УРФО победила Ульяна Селютина, капитан внутренней службы старший психолог отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН России по ХМАО – Югре.

Во втором этапе Всероссийского конкурса, который был в режиме видеоконференции, сразились 6 сильнейших психологов, занявшие первые места в своих органах ФСИН.

Конкурсанты подготовили видеоролик, где выразили профессиональную позицию, творческий замысел и психологический опыт. Помимо этого, участники сдавали экзамен и решали практические задачи.

Психолог из Сургута одержала победу среди шести конкурсантов. Сейчас Ульяна Селютина готовится к финалу Всероссийского конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы РФ», который состоится в Москве. Она будет представлять психологическую службу пенитенциарного ведомства Уральского федерального округа.