В Когалыме полицейские напомнили детям о правилах безопасности

фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2020» инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Когалыму Алексей Семенищев провел беседу с детьми, где ещё раз им напомнил, что нельзя открывать двери незнакомцам и говорить, где находятся родители. Также он сказал, что нельзя гулять на строительных объектах и заброшенных зданиях. Сообщил и о мерах предосторожности вблизи водных объектов.

Анжелика Галимова, инспектор по пропаганде БДД ОМВД ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму, в рамках акции «Внимание - дети», повторила с подростками дорожные знаки и правила дорожного движения. Ребята узнали не только о «дорожных ловушках», но и о том, как их избежать.

Сотрудники ведомства ещё раз напомнили, на что необходимо обращать внимание, когда переходишь по пешеходному переходу.