В Югре стартовал набор на бесплатное обучение в сфере IT

Заявки принимаются до 10 сентября Фото: pixabay.com

Принять участие в образовательном IT-проекте «Яндекс.Лицей» смогут ученики 8-9 классов. Обучение будет проходить бесплатно.

Курсы продлятся два года. В рамках обучения лицеисты познакомятся с программированием на примере Python - одном из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют YouTube, NASA и Яндекс.

На первом году обучения школьники будут делать учебные проекты. Второй год посвящён основам промышленного программирования. Учебный курс разработан в школе анализа данных компании «Яндекс».

Занятия в Яндекс.Лицее начнутся в октябре и будут проходить в очной форме два раза в неделю. В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Выбрать удобную площадку можно на сайте проекта.

Для поступления необходимо подать заявку на официальном сайте проекта и успешно написать онлайн-тест. В Югре занятия будут проходить на аккредитованных площадках в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе и Урае.