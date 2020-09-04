В Когалыме прошла акция «Диктант Победы»

фото: Администрация города Когалыма

В день 75-летия окончания Второй Мировой войны 3 сентября прошла Международная историческая акция «Диктант Победы». Участники проверяли свои знания на знание событий Великой Отечественной войны.

В Когалыме мероприятие состоялось на трех площадках: на базе школ №1 и 10, а также в Когалымском политехническом колледже.

Мэр города Николай Пальчиков, принявший участие в акции, в своем приветственном слове отметил, что главная цель Диктанта Победы - напомнить подрастающему поколению, какой ценой был достигнут мир в одной из самых кровопролитных войн в истории.

– Главное - не набранные в диктанте баллы! Главное - сохранить память о тех страшных событиях, о наших героях благодаря кому мы живем в мире, в свободной и независимой стране, – отметил глава муниципалитета Николай Пальчиков.

Диктант прошёл в форме теста. Он состоял из 25 заданий. Продолжительность тестирования была 45 минут. Около 170 когалымчан приняло участие.

Результаты можно будет узнать на сайте Диктанпобеды.рф, набрав специальный числовой код, полученный при регистрации.